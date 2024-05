Algoritmi social - rischio limitazioni giornalistiche

(Di venerdì 3 maggio 2024) I nuovirischiano di interpretare, tramite parametri restrittivi, i confini di ciò che può o meno esser raccontato o, forse, come debba esserlo. Tra i tanti casi c’è quello della testata ilfaroonline.it, che tramite il suo direttore Angelo Perfetti ha di recente sottolineato come da tempo stia ‘combattendo’, a suo dire, contro Facebook, a causa di una serie di segnalazioni che avrebbero impedito alla pagina FB del giornale di diffondere post su notizie locali e nazionali. Citando casi eclatanti attuali, nonché precedenti, come un ‘ban’ che ricevette all’epoca dell’attacco dell’11 settembre alle Twin Towers perchè le notizie avrebbero istigato al suicidio, passando ad altre in cui le news bannate riguardavano casi di donne abusate, violenze domestiche o guerre, Perfetti racconta l’ultimo episodio in cui si è scontato contro il ‘no’ di Meta, o Facebook: ...

