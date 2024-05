Maltempo in Brasile - sono oltre 30 i morti dopo crollo diga

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) –più di 30 iaccertati e una sessantina le persone che risultano disperse inildi unaidroelettrica nel sud a causa delle violente piogge che hanno provocato inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul. Crollando, laha infatti provocato un'onda alta due metri. Circa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete ...

Brasilia, 3 mag. (Adnkronos) - sono più di 30 i morti accertati e una sessantina le persone che risultano disperse in Brasile dopo il crollo di una diga idroelettrica nel sud a causa delle violente piogge che hanno provocato inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul. Crollando, la diga ha ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – sono più di 30 i morti accertati e una sessantina le persone che risultano disperse in Brasile dopo il crollo di una diga idroelettrica nel sud a causa delle violente piogge che hanno provocato inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul. Crollando, la diga ha infatti provocato ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – sono più di 30 i morti accertati e una sessantina le persone che risultano disperse in Brasile dopo il crollo di una diga idroelettrica nel sud a causa delle violente piogge che hanno provocato inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul. Crollando, la diga ha infatti provocato ... Continua a leggere>>

El Niño, cos'è il fenomeno meteo che causa gli eventi estremi in tutto il mondo: oltre 30 morti e 60 dispersi in brasile, in Kenya 200 vittime - sono più di trenta i morti accertati e una sessantina le persone che risultano disperse in brasile dopo il crollo di una diga idroelettrica nel sud a causa delle violente piogge che hanno provocato ... Continua a leggere>>

Maltempo in brasile, almeno 29 morti e 60 dispersi nello stato di Rio Grande do Sul: 19mila persone colpite dalle alluvioni | VIDEO - Drammatico il bilancio del maltempo che sta colpendo lo Stato di Rio Grande do Sul, nel brasile meridionale, probabilmente destinato ad aumentare: sono almeno 29 i morti e 60 i dispersi. Secondo ... Continua a leggere>>

Maltempo in brasile, sono oltre 30 i morti dopo crollo diga - Brasilia, 3 mag. (Adnkronos) - sono più di 30 i morti accertati e una sessantina le persone che risultano disperse in brasile dopo il crollo di ... Continua a leggere>>