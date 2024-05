Effe - ritirata la maglia 20 di Douglas Caja | Con Treviglio per vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) La Fortitudo rende omaggio a Ruben, scomparso pochi giorni fa a soli 44 anni, e decide di ritirare la canotta numero 20. "Per sempre Ruben, per sempre numero 20!", recita il comunicato della società che per domenica ha chiesto di osservare un minuto di silenzio prima di gara 1 dei quarti di finale conè passato alla storia della Fortitudo e del basket italiano per la tripla a fil di sirena, e confermata per la prima volta dall’instant replay, che regalò alla Fortitudo il secondo scudetto della sua storia. Anche se la sua permanenza in biancoblù durò un solo anno, il legame che univae lanon si è mai interrotto. Adesso la decisione del ritiro della canotta numero 20 che fu dell’americano e che andrà ad affiancare in alto sotto le volte del Madison di piazza ...