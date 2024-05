5 dollari al posto dei regali | la richiesta di questa mamma per la festa della figlia Ecco perché

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 30 aprile 2024) Una content creator, conosciuta su TikTok come @rachonlife, ha fatto discutere gli utenti con le sue idee per ladel primo compleanno. In un video postato sul social, e intitolato “Cose insolite che faccio alladi primo compleanno di mia”, la donna ha illustrato infatti tutte le strane regole del party. “Ladura un’ora e mezza, sull’invito ho scritto dalle 9:30 alle 11:00 del mattino, poi dovete andarvene, miadeve fare il pisolino”, ha detto la donna nel video. “Non voglio che sacrifichiate tutta la giornata per una cosa che mianemmeno si ricorderà”. Poi, Rachel ha sottolineato come non ci sia alcun pranzo, solo spuntini, e “un’atmosfera anni ’90” con giochi per bambini, piscina di palline e un ...