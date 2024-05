Calcio dilettanti La Comacchiese sceglie Candeloro Cotroneo nuova figura in società

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nuovo corso a Comacchio: il club lagunare mette a segno un colpo importante iniziando la collaborazione con un nuovo allenatore di tutto riguardo: si tratta di Luigi, che guiderà la squadra della prossima stagione calcistica in Promozione. Ha 54 anni, unadi alto profilo, vanta una lunga esperienza da allenatore anche in Serie D, oltre a tanti campionati indi Promozione ed Eccellenza. Tra l’altro è un allenatore con patentino da professionista Uefa A. Ha condiviso il progetto della, l’incontro decisivo è avvenuto lunedì scorso a Comacchio con il presidente Francesco Cavalieri e gli uomini mercato, vale a dire il direttore generale Alessandro Farinelli e il direttore sportivo Rocco, lainserita nell’organigramma ...

