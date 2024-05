CALCIO SERIE B FEMMINILE Ravenna cede anche contro Bologna

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il turno infrasettimanale della Bnon regala soddisfazioni alWomen, già retrocesso ma in lotta sino all’ultimo minuto con il più quotatoFc, emanazionedella formazione maschile, che alla fine vince 3-1 al "Soprani". Un buon, comunque, che subisce tre reti da Pinna ma sul 2-0 accorcia con Costantini e al 90’ potrebbepareggiare ma subisce la terza marcatura in pieno recupero.(27ª giornata): Arezzo-Pavia 1-0, Brescia-Res Roma 0-1, Cuneo-Tavagnacco 1-0, Lazio-S. Marino 5-0, Parma-Genoa 3-1,1-3 (14’ pt e 18’ pt Pinna, 40’ pt Costantini (R), 47’ st Pinna), Ternana-Cesena 2-0, Verona-Chievo 0-2. Classifica: Lazio 74; Ternana 69; Parma 67; ...

La stagione del Ravenna Women non è certo indimenticabile e difficilmente si concluderà con la salvezza. Certo la fortuna non ha aiutato: rottura di legamento e menisco per la bomber De Matteis. Ovviamente con 3 punti non c’è molto da recriminare, neppure sugli arbitri. Eppure domenica scorsa è ... Continua a leggere>>

Insolita cornice e insolita giornata per la trasferta del Ravenna Women in Veneto, col Chievo Verona. Infatti si gioca oggi (ore 14,30) a porte chiuse, al Centro Sportivo a Tombolo, nel padovano, dove un tempo gioca va il Cittadella che, la scorsa estate, pur sparendo a livello di prima squadra, ha ... Continua a leggere>>

Campionato al rush finale. "Il ravenna può farcela. Noi ci crediamo ancora» - Varriale: "La speranza è l’ultima a morire. Pensiamo a battere l’Imolese". Per essere promossi i giallorossi devono sperare nel passo falso del Carpi. Continua a leggere>>

Libertas, missione compiuta. Under 18 alle finali tricolori - Volley femminile, al Ginnasio mille spettatori per la final four regionale: per le ragazze di Forlì e del Mosaico ravenna niente titolo ma il pass c’è. L’obiettivo di staccare il pass per le finali ... Continua a leggere>>

Tennis, i primi verdetti della Coppa delle Viole - E’ giunta alle battute finali la Coppa delle Viole al Ct Zavaglia di ravenna. Nell’Under 10 maschile il primo finalista è Tommaso Cavassi (Ten Sport ... Continua a leggere>>