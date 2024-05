Benevento - lunedì convegno sulla via Traiana a Palazzo Paolo V

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti6 maggio, alle ore 17:30, verrà presentato un nuovo libro dell’Archeoclub di, undicesimo della collana “I Quaderni”, dedicato agli studiviada parte di Thomas Ashby. L’archeologo inglese, nel 1913, in compagnia di Robert Gardner, compì una ricognizione per individuare il tracciato dell’antica via romana, fatta costruire dall’imperatore Traiano a sue spese, per abbreviare il percorso daa Brindisi della via Appia. Nel 1916 Ashby pubblicò i risultati di questa ricercarivista Papers of the British School at Rome. Nel Quaderno edito dall’Archeoclub, si presenta la prima traduzione in italiano di questo saggio, a firma di Ashby e Gardner, curata dagli allievi della classe III sez. D del Liceo Classico Giannone di ...