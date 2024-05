Genoa - Retegui ha la fiducia di Spalletti Ma Scamacca sta volando

Le pagelle di Genoa - Cagliari : Gilardino batte Claudio Ranieri, i VOTI dei migliori e dei peggiori del posticipo del lunedì sera Un verdetto netto, un 3-0 che certifica come il Genoa sappia vivere partite al massimo livello e il Cagliari debba ancora attraversare qualche sofferenza per proclamarsi ... Continua a leggere>>

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Cagliari Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni: SINGOLI «Vitinha sta bene e si è allenato ... Continua a leggere>>