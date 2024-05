F1 - Leclerc fa eco ad Hamilton | Newey può fare la differenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Giovedì il futuro ferrarista Lewisha dichiarato che sarebbe un “privilegio” lavorare con Adrian. Interrogato sul futuro del celebre progettista, che potrebbe accasarsi in Ferrari dopo l’addio alla Red Bull nel 2025, Charlesfa eco al sette volte campione del mondo: “Ovviamente sarei molto felice. Penso che Adrian sia uno di quelle persone nel paddock con cui speri di lavorare un giorno nella tua carriera – ha spiegato – Abbiamo una squadra incredibile in Ferrari in questo momento. Negli ultimi sette-otto mesi siamo il team che ha fatto più progressi. Tuttavia, aggiungere Adrian in una squadra come questa sarebbe fantastico. L’annuncio dell’addio alla Red Bull? Sono rimasto sorpreso. Non me l’aspettavo. Era una di quelle notizie che fanno rumore”. La partenza dipotrebbe indebolire il team ...