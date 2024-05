Una app per risolverla | L' Eredità - Francesca e lo scandalo alla Ghigliottina?

(Di venerdì 3 maggio 2024) Signore e signori, eccoci a L', il gioco delle parole e dei loro legami, il quiz condotto da Marco Liorni ogni sera su Rai 1 a ridosso del Tg1 e che, giorno dopo giorno, macina ascolti da record. La puntata in questione è quella di giovedì 2 maggio, dove ancora una volta ad imporsi è, la quale la sera precedente aveva sbancatoportandosi a casa la bellezza di 100mila euro. Nella puntata di giovedì,batte la concorrenza di due nuovi sfidanti, Pietro e Azzurra, quest'ultima battuta anchesemifinale dei 100 secondi. Morale della favola,ancora campionessa in carica eterzaconsecutiva. Al gioco finale si qualifica con un montepremi potenziale di 170mila euro, ...

L’empatia come strumento di pace . Combattere l’odio con il dialogo - Consolidare i princìpi della pace per risolvere i conflitti e vivere in armonia . Classe IIIA della scuola secondaria di I grado "Ottone Rosai" . Continua a leggere>>

L'oroscopo del giorno 4 maggio: Luna in Ariete, Leone 'affamato' d'amore (1ª parte) - L' Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 4 maggio 2024. Le analisi astrologiche si concentrano sui primi sei segni dello zodiaco dall'Ariete alla Vergine. Tra i simboli zodiaca ... Continua a leggere>>

L'oroscopo del giorno 9 maggio e classifica: tensioni per Gemelli, Acquario soddisfatti - Ci sono un po' di faccende in sospeso che, forse, è il caso di risolvere. In ambito professionale cercate di ascoltare il consiglio di una persona cara. 11° Gemelli: l'Oroscopo del 9 maggio invita i ... Continua a leggere>>