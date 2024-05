Allenatore Milan - Longari | De Zerbi pista fredda Conte disposto a…

Il nome di Thiago Motta potrebbe sfumare per la panchina del Milan , dal momento in cui si parla di un accordo raggiunto con la Juventus Continua a leggere>>

Juventus, è Zirkzee l’obiettivo per l’attacco: bianconeri in pole position - In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore, Giuntoli lavora per rinforzare la rosa ... Contatti che al momento mettono i bianconeri in vantaggio sul milan e sull'Arsenal, anche perché il ... Continua a leggere>>

Un ex giocatore del milan come nuovo allenatore: salgono le quotazioni - Van Bommel è l’obiettivo rossonero Ora l’olandese ex centrocampista del milan si ritrova in cima alla lista delle preferenze. Ibra è colui che spinge per l’arrivo dell’ex compagno. Il tema allenatore ... Continua a leggere>>

milan, prendi Klopp: anche Spalletti aveva detto "mi fermo un anno", poi... - Caccia al tesoro. Il nuovo allenatore del milan. Premesso che avrei confermato Stefano Pioli, l’ego di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere una pista; in alternativa, la voce barbuta - ma non barbosa - ... Continua a leggere>>