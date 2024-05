EdiliziAcrobatica diventa Acrobatica | per il suo 30° compleanno - l’azienda si regala un cambio di nome

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tutti ricordiamo la scena del film Mission: Impossible – Protocollo Fantasma, in cui Tom Cruise scala a mani nude, a 800 metri di altezza, il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Il celebre attore, però, per i prossimi tre anni dovrà delegare la sua “missione impossibile” ad alcuni operatori di, azienda leader in Italia e in Europa nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza, che si è assicurata i lavori di manutenzione proprio del celebre simbolo di Dubai., tecniche innovative e cuore sostenibile guarda le foto ...