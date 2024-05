Israele-Hamas - morto un ostaggio | Corpo portato a Gaza il 7 ottobre

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Il kibbutz Be'eri ha annunciato che il suo cittadino Dror Or, 49 anni, è stato ucciso dai miliziani didurante l'attacco del 7e che il suoè trattenuto a. Finora era stato designato come. I suoi due figli, Noam di 17 anni e Alma di 13, erano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel ...

Mentre Israele si trova a fronteggiare le minacce dell’Iran, che parla di una “vendetta inevitabile” per l’attacco di lunedì alla propria ambasciata di Damasco, Benjamin Netanyahu si trova in una situazione sempre più scivolosa sul fronte interno, dove la questione della liberazione degli ostaggi ... Continua a leggere>>

Trattativa Hamas-Israele per cessate il fuoco in stallo, appello di Guterres: “Tregua per il bene del mondo” - Proseguono in salita le trattative tra Israele e Hamas per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco. Il segretario Onu Guterres si è rivolto ai due attori della guerra in Medio Oriente chiedendo ... Continua a leggere>>

