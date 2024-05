PALLANUOTO A1 Splendida De Akker Fa il colpo a Trieste e ora vede l’Europa

(Di venerdì 3 maggio 2024) Primo passo verso. Con la vittoria esterna di mercoledì a, per 10-13, la DeTeam di Federico Mistrangelo ha fatto il primo passo verso la conquista di uno storico posto nelle prossime competizioni europee. Partita subito sotto 2-0, la formazione del patron Alberto Vecchi ha avuto la forza di ribaltare la situazione facendo leva su di un collettivo di grande qualità, una difesa ben guidata da Santini e un tris di attaccanti, Puccio, Camilleri e Luongo in grado di fare la differenza. Il primo passo è compiuto, adesso serve la riprova mercoledì prossimo alla piscina Longo quando alle 21 Edo Cocchi e compagni ospiterannoper gara 2. "Non esultiamo troppo, una gara vinta non vuol dire ancora niente – fa da pompiere coach Mistrangelo –. Abbiamo fatto quello che avevamo studiato nonostante loro ...

