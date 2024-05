Pestaggio dell’amico di Willy Monteiro | i fratelli Bianchi tornano a processo

Secondo Lucia, la mamma di Willy Monteiro Duarte, il movente del razzismo non è da escludere: "Non l’ho mai detto, ma secondo me sì anche se nel processo non è stata riconosciuta".Continua a leggere Continua a leggere>>

Frosinone – Ci sarà bisogno di un processo d’appello bis per i soli fratelli Marco e Gabriele Bianchi per verificare o meno la possibilità di riconoscergli le attenuanti per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne cuoco di Paliano ma di origini capoverdiane ucciso durante un pestaggio a ... Continua a leggere>>