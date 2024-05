Affari tuoi - cosa è successo ad Amadeus? Perché stasera non va in onda?

Milano, il padre, Mara Maionchi: su Netflix è disponibile “Sei nell’anima”, biopic su Gianna Nannini - Gianna Nannini nel 2016 si è raccontata nel libro Cazzi miei (Mondadori). Oggi Sei nell’anima, dell’amica Cinzia TH Torrini (si conoscono dagli anni ’70) arriva su Netflix riprendendo quel viaggio. Un ... Continua a leggere>>

Affari tuoi, la partita dolce amara di Tobia: «Non potevo andare via a mani vuote. Mio figlio si sposa e ho un nipotino in arrivo» - Affari tuoi è il preserale di Rai 1 condotto da Amadeus che, ogni sera, entra nelle case degli italiani con i pacchi rossi e blu e con le storie, a volte commoventi, dei concorrenti ... Continua a leggere>>

Torino, il nuovo murales di Millo in Barriera di Milano: «Qui i miei lavori migliori per rigenerare la città» - Lo street artist, all'anagrafe Francesco Giorgino, torna in città a 10 anni di distanza da B.ART - Arte in Barriera, il progetto che ha cambiato il quartiere ... Continua a leggere>>