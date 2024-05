Ciclismo - Biassono senza rivali Armanasco vince per distacco E Colella confeziona la doppietta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Non ci sono dubbi, l’Unione Sportivaè la squadra del momento. Il team brianzolo di Ivano Maino domina la scena anche a Stagno Lombardo, nel Cremonese, dove si è disputata la 67esima Coppa 1° Maggio per la categoria allievi. E questa volta è toccato a Raffaele(nella foto) godere dei complimenti del successo che il biker ha conquistato persi è, infatti, presentato in solitaria al traguardo anticipando il compagno di colori Filippo, reduce a sua volta dal trionfo ottenuto sabato scorso a Roma nel Gran Premio Liberazione. E ci sono anche la quarta posizione di Davide Gileno e la sesta di Davide Licari a completare la festa per la formazione diretta da Paolo Brugali. Un magic moment per ilche sicuramente non si ferma qui in vista ...