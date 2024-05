L’iniziativa al campo sportivo per il sodalizio di tifosi più longevo Ospite l’ex presidente Club Mirabello in festa con Mattioli

(Di venerdì 3 maggio 2024) Domenica dalle 11.30 aldiavrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografica realizzata da Walter Castellani ed intitolata: “C’ero anch’io”. Alle 12.15, a cura della Pro Loco, pranzo commemorativo del cinquantunesimo anniversario della costituzione ufficiale dello Spal1973-Terre del Reno (foto). Durante l’evento i giornalisti Mauro Malaguti e Maurizio Barbieri stimoleranno Walterdurante la presentazione del libro intitolato: “Dal sogno alla realtà”. Prima del taglio della torta dell’anniversario, verranno consegnati i premi ambasciatori a quei personaggi, attività o associazioni mirabellesi, che durante questi anni, per il loro impegno professionale hanno reso visibile oltre i confini locali il paese e ...

