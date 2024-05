Maratona transizione energetica - occasioni per investire lungo tutto il percorso

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ci piace immaginare lacome una grandecon cui l’umanità sta tentando di fare pace con la natura, dopo decenni di eccessi. Il primo premio, se si taglierà il traguardo delle emissioni zero, è la salute del Pianeta ma la gara offre anche ottime possibilità peril suo. A condizione, proprio come si richiede a un bravo atleta, di avere la determinazione di iscriversi alla corsa e di saper tenere il ritmo di questo megatrend. Cioè, di una tendenza diperiodo che disegnerà il mondo del futuro, così come l’intelligenza artificiale o la nuova corsa allo spazio. Vediamo, insieme al colosso del risparmio gestito Schroders, quali sono i fattori in gioco. Una partita da 120mila miliardi di ...