Proteste università americane - polizia spara proiettili di gomma e peperoncino verso studenti UCLA e in Arizona - VIDEO

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lahatodicontro glidell'e dell'. Lenelledeglipro-Gaza continuano, e come è noto, laè entrata in azione. Purtroppo però, non si è trattato di un metodo molto democratico in quanto g

È partito da piazza del Plebiscito un corteo di circa 30 giovani che protestano per la presenza a Napoli di Roberto Vannacci , che questo pomeriggio presenta il suo ultimo libro in un teatro... Continua a leggere>>

Dopo l’irruzione della polizia alla Columbia di New York, anche alla Ucla di Los Angeles le forze dell’ordine sono intervenute per smantellare l’accampamento degli studenti pro Palestina. Secondo l’Associated Press, a partire da metà aprile – ovvero da quando gli agenti sono entrati per la prima ... Continua a leggere>>

Oltre 2mila arresti, infiltrati e violenze: le università Usa ostaggio dei pro Gaza - Il sindaco di New York, Eric Adams, democratico che in passato è stato capitano di polizia, ha insistito sul fatto che fra le persone entrate nella Hamilton Hall della Columbia c'erano anche degli ... Continua a leggere>>

Tahar Ben Jelloun: "La protesta degli studenti è contro l'occupazione di Israele, non contro gli ebrei" - “La protesta degli studenti non è contro gli ebrei, ma contro l’occupazione dei territori palestinesi”. Lo scrittore franco-marocchino Tahar Ben Jelloun, 79 anni, in un’intervista a Danilo Ceccarelli ... Continua a leggere>>

Guerra Gaza, proteste in università Usa: Biden: tuteliamo dissenso pacifico, non violenza" - Un colpo di pistola alla Columbia: nessun ferito Un agente della polizia di New York ... ferito perché in quel momento nelle vicinanze c'erano altri agenti e non studenti. Le proteste e gli arresti ... Continua a leggere>>