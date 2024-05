Dollaro poco mosso in avvio di giornata dopo la decisione della Fed di mantenere invariato il costo del denaro negli Usa: il contratto spot è scambiato a 2.315 ,77 dollari l'oncia , in calo dello 0,16%. Si apprezza invece il contratto con consegna a giugno a 2.322,90 dollari l'oncia (+0,51%). Continua a leggere>>

Dollaro poco mosso in avvio di giornata dopo la decisione della Fed di mantenere invariato il costo del denaro negli Usa: il contratto spot è scambiato a 2.315 ,77 dollari l'oncia , in calo dello 0,16%. Si apprezza invece il contratto con consegna a giugno a 2.322,90 dollari l'oncia (+0,51%). Continua a leggere>>

avvio poco mosso per le Borse europee. Londra guadagna lo 0,27%, Francoforte lo 0,02% mentre Parigi è invariata. Continua a leggere>>

Borsa: avvio poco mosso in Europa, Francoforte +0,02% - (ANSA) - MILANO, 03 MAG - avvio poco mosso per le Borse europee. Londra guadagna lo 0,27%, Francoforte lo 0,02% mentre Parigi è invariata. (ANSA). Continua a leggere>>

Borse, l'avvio sarà positivo - La borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività. Il bitcoin si è riportato a 59.500 dollari (poco meno di 55.500 euro). Lo spread Btp-Bund si conferma sotto i 130 punti, con il rendimento del Btp ... Continua a leggere>>

L'oro è poco mosso in avvio a 2.315 dollari l'oncia - Dollaro poco mosso in avvio di giornata dopo la decisione della Fed di mantenere invariato il costo del denaro negli Usa: il contratto spot è scambiato a 2.315,77 dollari l'oncia, in calo dello 0,16%. Continua a leggere>>