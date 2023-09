Parma-Sampdoria | le dichiarazioni di Pecchia nel post-partita

Di seguito la DIRETTA LIVE di Parma-Sampdoria , partita seguita minuto per minuto dalla splendida cornice dello Stadio Ennio Tardini di Parma, in ...

Formazioni ufficiali Parma-Sampdoria , le scelte dei due allenatori per il match valevole per la sesta giornata di Serie B Comunicate le ...

Di seguito la DIRETTA LIVE di Parma-Sampdoria , partita seguita minuto per minuto dalla splendida cornice dello Stadio Ennio Tardini di Parma, in ...

... protagonista Cutrone che ha firmato una doppietta Bari - Catanzaro 2 - 2 28'e 56' Koutsoupias (B), 30' Sounas (C), 45' Verna (C) (GOL E HIGHLIGHTS)1 - 1 19'Pedrola (S), 82' ......30, per i Galletti ci sarà un altro duro esame, ovvero la trasferta colcapolista, salito a 14 punti dopo il pari interno con la. Bari - Catanzaro: la cronaca Primi 10' di gioco ...

Parma-Sampdoria 1-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Highlights Parma Sampdoria: tutti i gol del match - VIDEO Samp News 24

Il Palermo cade sotto i colpi di Canotto; pareggiano Parma, Venezia, Bari, Cremonese, Sudtirol e Modena. Vittorie per Pisa, Como e Reggiana ...Al Tardini tra Parma e Sampdoria finisce 1-1 un match che si stava complicando oltremodo per i Crociati. La squadra ducale si scopre ancora in difficoltà contro le avversarie che non lasciano gli ...