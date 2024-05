Atletica - Marcell Jacobs vs Chituru Ali | il Campione Olimpico sfida lo sprinter emergent - duello rovente a Roma

(Di venerdì 17 maggio 2024)tornerà in pista sabato 18 maggio (ore 18.55) allo Stadio dei Marmi e sarà la grande stella delSprint Festival. Ildei 100 metri si cimenterà nella distanza prediletta e sarà protagonista della sua seconda prova stagionale a livello individuale, dopo essersi espresso in 10.11 qualche settimana fa a Jacksonville. Il velocista lombardo non era uscito brillantemente dai blocchi di partenza in occasione della gara negli USA, ma poi aveva convinto sul lanciato. Successivamente l’azzurro, che sembra essere in crescita di forma, aveva preso parte alle World Relays, contribuendo alla qualificazione della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024. C’è grande attesa per vedere all’opera il Messia dell’tricolore, che cercherà di abbassare il tempo e di ...

