VIDEO – Inter - mercato tra Europei e Copa America | Inter-News Web Tv

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tra giugno e luglio si giocheranno due competizioni importanti, vale a dire lae gli. Il calciodell’dipenderà perciò dalle nazionali, alcune questioni meritano attenzione. Ne parla il nostro Emanuele Rossi suWeb Tv. NAZIONALI – I due mesi estivi saranno difficili da gestire per le società. Gliin Germania e lanegli Stati Uniti terranno impegnati i giocatori anche al di fuori delle competizioni per i club. Fisicamente saranno giorni impegnativi, ma anche per quanto riguarda il calcio. L’ha diverse questioni a cui dare attenzione, partendo da Denzel ...

Sport in tv oggi (venerdì 17 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sport in tv oggi (venerdì 17 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi venerdì 17 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Giro d'Italia prosegue con una tappa interlocutoria, mentre a Roma gli Internazionali ...

Real Madrid: la perfetta sostituzione di BENZEMA. In un gol ogni due ci sono LORO, la migliore coppia del MONDO da PALLONE D’ORO - Real Madrid: la perfetta sostituzione di BENZEMA. In un gol ogni due ci sono LORO, la migliore coppia del MONDO da PALLONE D’ORO - L’addio di Karim Benzema si pensava potesse creare problemi al Real Madrid, che invece l’ha sostituito più che degnamente Il pubblico del Bernabeu, nell’ultima gara di campionato, ha inneggiato a Vini ...

Jesus Navas lascerà il Siviglia, il club: "Porta aperta per un altro ruolo" - Jesus Navas lascerà il Siviglia, il club: "Porta aperta per un altro ruolo" - Il comunicato del club spagnolo Jesus Navas lascerà il Siviglia al termine della stagione. Una vita trascorsa nel club spagnolo con il quale ha collezionato 600 presenze tra tutte le competizioni. Ult ...