(Di venerdì 17 maggio 2024) L'esercito americano ha annunciato che le consegne diumanitari asono iniziate oggiuncon l'obiettivo di incrementare l'assistenza di emergenza al territorio palestinese devastato dalla guerra. "Oggi intorno alle 9:00 del mattino (le 8:00 in Italia), i camion che trasportavano assistenza umanitaria hanno iniziato a sbarcareun", ha affermato in un comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), aggiungendo che nessun soldato americano è sceso a terra.

Gaza: Usa, arrivati primi aiuti attraverso molo temporaneo - gaza: Usa, arrivati primi aiuti attraverso molo temporaneo - L'esercito americano ha annunciato che le consegne di aiuti umanitari a gaza sono iniziate oggi attraverso un molo temporaneo con l'obiettivo di incrementare l'assistenza di emergenza al territorio pa ...

Nella Striscia di Gaza "non ci sono più scuole e università": quale futuro per i giovani - Nella Striscia di gaza "non ci sono più scuole e università": quale futuro per i giovani - Secondo Andrea Iacomini, portavoce UNICEF, la maggior parte delle scuole di gaza è stata distrutta, e le speranze di futuro "sono praticamente nulle".

Usa, arrivati i primi aiuti a Gaza attraverso un molo temporaneo - Usa, arrivati i primi aiuti a gaza attraverso un molo temporaneo - L'esercito americano ha annunciato che le consegne di aiuti umanitari a gaza sono iniziate oggi attraverso un molo temporaneo con l'obiettivo di incrementare l'assistenza di emergenza al territorio ...