Verso Torino-Milan - ancora una bocciatura per Rafael Leao | Pioli lo manda in panchina Il caso

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilsi prepara ad affrontare ilnella penultima di Serie A euna volta Stefanomanderà inunaper: Stefanolonuovamente in… View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE, Paulo Fonseca conteso trao e Marsiglia: ecco quando si decide L'articolo proviene da Daily

Calato il sipario sul day-2 dell’ATP500 di Barcellona , o per meglio dire sul “Rafa Nadal day”. Sì, perché inevitabilmente il ritorno in campo di Rafa ha catalizzato l’attenzione degli appassionati in Catalogna e non solo. Ci si chiedeva quale ...

Due cileni nelle semifinali maschili, è ancora Sabalenka-Swiatek per la finale femminile - Due cileni nelle semifinali maschili, è ancora Sabalenka-Swiatek per la finale femminile - Alejandro Tabilo e Nicolàs Jerry fanno sognare il Cile. L'Italia punta al doppio, maschile e femminile: oggi alle 14 in campo Paolini ed Errani, domani Bolelli e Vavassori ...

Torino-Milan, Stefano Pioli sorprende ancora: il tecnico ha deciso di far partire ancora dalla panchina Rafael Leao - Torino-Milan, Stefano Pioli sorprende ancora: il tecnico ha deciso di far partire ancora dalla panchina rafael Leao - Stefano Pioli avrebbe infatti deciso, così come sabato scorso contro il Cagliari, di far partire dalla panchina rafael Leao. Nessuna decisione punitiva però ma solo una normale gestione con l’Europeo ...

Nadal al Roland Garros Carlos Moya frena gli entusiasmi - Nadal al Roland Garros Carlos Moya frena gli entusiasmi - Nadal al Roland Garros Carlos Moya frena gli entusiasmi. L'allenatore dello spagnolo non ha assicurato la presenza a Parigi.