Il Picchio social - nasce la chat ’Passione Ascoli’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nonostante l’amarezza, c’è ancora tanta voglia di Ascoli. E così per venire incontro alle tante curiosità e alla voglia di tanti tifosi, in particolare i più giovani, è nato il gruppo Whatsapp ‘Passione. Una iniziativa partita da due giovanissimi supporters che hanno capito quanto fosse utile soprattutto in questo momento, avere uno spazio dove confrontarsi e scambiarsi opinioni, ma anche riuscire a dare qualche notizia in più, attingendo da varie fonti, e avendo poi il vantaggio di comunicare immediatamente sui cellulari degli iscritti. "Era un po’ che ci stavamo lavorando – ha dichiarato uno dei ragazzi –. Abbiamo anche un profilo Instagram ‘Passioneche è molto seguito anche grazie alle immagini create e modificate per essere più accattivanti. E’ stato un campionato complicato anche per noi, perché pur continuando ad incoraggiare i ...