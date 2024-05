La legge dello spazio aiuti le Pmi L’analisi di Cristina Leone Ctna

TikTok testa i video da 60 minuti e lancia la sfida a YouTube - TikTok testa i video da 60 minuti e lancia la sfida a YouTube - TikTok lancia la sfida a YouTube con i testi di video da 60 minuti. La sperimentazione è per ora limitata a pochi utenti selezionati.

Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato un provvedimento al dl Concorrenza con il quale si renderebbero strutturali le norme emergenziali attuate nel periodo pandemico ...

Il progetto per il parco nell'ex caserma Romagnoli, presentato dal sindaco Sergio Giordani, trasformerà un'area urbanizzata in un grande spazio verde ...