Partite oggi - stasera e domani | guida alla Diretta TV

Il campionato di Serie B si è concluso con due squadre promosse in A, il Parma (capolista) e il Como. Ora è tempo di capire chi sarà la terza squadra che giocherà il prossimo anno nella massima Serie e quali invece saranno retrocesse in Serie C. ...

Come vedere i playoff di Serie C in streaming - Come vedere i playoff di Serie C in streaming - Le indicazioni su come vedere le partite dei playoff di Serie C in streaming: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Benevento attento: Triestina insidiosa nelle partite fuori casa - Benevento attento: Triestina insidiosa nelle partite fuori casa - Si avvicina la sfida di ritorno, quella da dentro o fuori. Il Benevento domani si gioca il prosieguo nei playoff di C con due risultati su tre nei 90' a disposizione. Troppo poco per ...

Netflix crede nella trasmissione di eventi sportivi in diretta, dopo Mike Tyson arriva la NFL - Netflix crede nella trasmissione di eventi sportivi in diretta, dopo Mike Tyson arriva la NFL - Lo sport sta diventando uno dei settori a cui Netflix guarda con un’attenzione sempre crescente. La piattaforma di streaming, infatti, si è assicurata i diri ...