Conte-Napoli - De Laurentiis non moll - ma un motivo frena l’operazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Antonioresta il grande obiettivo di Deper la panchina del, ma l’alto ingaggio richiesto dal tecnico salentino rappresenta un ostacolo economico non da poco.. Nonostante Giampiero Gasperini sembri essere la prima scelta di Aurelio Deper la panchina del, il vero sogno del presidente azzurro rimane Antonio. Tuttavia, un nodo cruciale rischia di far naufragarecon l’ex allenatore dell’Inter: l’ingaggio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, tra la richiesta dell’allenatore salentino e l’offerta proposta dal numero uno delpersiste una distanza di circa 2 milioni di euro. Un gap non da poco, soprattutto in un momento in cui gli ...

Il Napoli accelera per Antonio Conte: De Laurentiis programma un vertice con l’allenatore e i suoi agenti per trovare l’accordo con il tecnico. Napoli, il presidente De Laurentiis è pronto ad andare all’assalto di Conte, secondo le ultime ...

Napoli a caccia dell’Europa a Firenze: Raspadori favorito su Simeone - Napoli a caccia dell’Europa a Firenze: Raspadori favorito su Simeone - Il Napoli affronta la Fiorentina nella corsa a un posto in Europa. Senza Osimhen, Raspadori è in vantaggio su Simeone ...

Napoli, Collovati: "Il 3-5-2 di Conte: Luis Alberto e in attacco uno tra Lukaku e Morata" - Napoli, Collovati: "Il 3-5-2 di Conte: Luis Alberto e in attacco uno tra Lukaku e Morata" - Fulvio Collovati, ex campione del mondo, ha provato ad immaginare il 3-5-2 di Antonio Conte qualora il tecnico leccese approdasse alla corte di Aurelio De laurentiis.

CDM - Napoli, Conte in pole per la panchina, continua la trattativa tra il tecnico e ADL - CDM - Napoli, Conte in pole per la panchina, continua la trattativa tra il tecnico e ADL - Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus tra le altre, sarebbe in pole position per la panchina del Napoli: "Prima però ci sarà la rifondazione della squad ...