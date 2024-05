(Di venerdì 17 maggio 2024) Nella notte, un uomo si aggirava con fare sospetto tra lein sosta in via Casperia, quartiere, quando è stato notato dai Carabinieri della Stazionee trovato in possesso di diversi attrezzi da scasso, duepere un computer con sistema di diagnostica per. Grazie a questo tipo di pc i malviventi riescono collegarsi alleper fornire una diagnosi del veicolo che però potrebbe anche fornire informazioni riservate sul veicolo, fino al punto di arrivare a clonare una chiave o bypassare ledi accensione. Il materiale è stato sequestrato e sono in corso accertamenti dei Carabinieri per risalire alla provenienzae del PC. L’uomo, un ...

Da Torpignattara a Marconi e Laurentina, dalla Casilina a Centocelle e Togliatti, fino a Parioli , dove c'è la Grande Moschea. I musulmani di Roma si sono riuniti in strade e piazze per la Festa Eid Al-Fitr di fine Ramadan .Continua a leggere

La rottura di una tubatura durante i cantieri stradali in viale Liegi ha richiesto l'interruzione idrica in centinaia di abitazioni ai Parioli , che sono senz'acqua. Si è forma ta una piscina .Continua a leggere

A Roma non sono affatto poche le insegne storiche che ancora oggi portano in alto la cucina capitolina. Diverse si concentrano nel centro città da una parte e l’altra del Tevere, altre resistono nei quartieri popolari come San Giovanni o ...

Roma, un PC per entrare nelle centraline e replicare chiavi delle auto: la scoperta ai Parioli - roma, un PC per entrare nelle centraline e replicare chiavi delle auto: la scoperta ai parioli - Nella notte, un uomo si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta in via Casperia, quartiere parioli, quando è stato notato dai Carabinieri della Stazione roma parioli e trovato in possesso di d ...

A spasso con arnesi da scasso e computer con sistema di diagnostica per auto - A spasso con arnesi da scasso e computer con sistema di diagnostica per auto - Nella notte, un uomo si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta in via Casperia, quando è stato notato dai Carabinieri della Stazione roma parioli e trovato in possesso di diversi attrezzi da ...

La cena di classe a Roma Nord è un evento stile Buckingham Palace: come sopravvivere all'(ultima) odissea scolastica - La cena di classe a roma Nord è un evento stile Buckingham Palace: come sopravvivere all'(ultima) odissea scolastica - L'ultimo argomento dell'anno, nei tanto odiati gruppi Whatsapp delle mamme, è anche il più temuto: la cena di fine anno. Che nelle patinate scuole private di roma Nord ...