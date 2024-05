Covid Italia - aumenta l’incidenza Rialzo contagi in Lombardia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) –di casidiagnosticati e segnalati innel periodo 9-15 maggio "è pari a 2 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (1 caso per 100.000 abitanti);in lieve aumento in alcune Regioni rispetto alla settimana precedente.più elevata è stata riportata nella regione(3,2