La prossima Europa salvi il settore auto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 17 maggio 2024) La scelta di Stellantis di importare inle vetture elettriche della startup cinese Leapmotor getta nuove ombre sul futuro degli impianti italiani del gruppo e in particolare su Mirafiori, dove è concentrata la produzione della 500 elettrica . L’accordo con Leapmotor, di cui Stallantis è azionista con il 21 per cento, prevede il lancio ina settembre di due modelli, la city car T03 e il suv C10. Le vendite avverranno attraverso una rete di 200 concessionari che saliranno a 500 entro il 2026. Non è ancora stato definito se ledella Leapmotor saranno prodotte anche in. Sta di fatto che, ad oggi, un’altra fettina del mercato europeo verrà mangiato da un produttore cinese, e non da uno italiano, francese o tedesco. Non sembra un gran risultato per un continente che vantava un primato tecnologico ...