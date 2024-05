I ’baby’ si prendono la Supercoppa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Cesena ha vinto laPrimavera 2 contro la Cremonese ai calci di rigore. Nei tempi regolamentari i grigiorossi sono passati in vantaggio sul finire del primo tempo con Stuckler, mentre per il Cesena ha segnato Giovannini al 12’ della ripresa. Ai rigori è stato decisivo Montalti che ne ha neutralizzati due; di Mattioli il penalty che ha chiuso i conti sul 5-6. Il successo di ieri deidi mister Nicola Campedelli potrebbe magari essere di buon auspicio per la squadra di Toscano, che domenica andrà a caccia dello stesso trofeo. In ogni caso prima del rompete le righe il Cavalluccio disputerà un’amichevole contro il Forlimpopoli col ricavato a favore della Croce Rossa. La data deve essere ancora definita.