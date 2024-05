Genoa - non solo Inter | anche la Juve punta Martinez E ha la carta per vincere

La concorrenza di Napoli e Juve ntus non sembra spaventare l` Inter nella corsa ad Albert Gudmundsson . Anzi, proprio l` Inter esse di due delle...

Albert Gudmundsson ma non solo. Gli occhi degli uomini mercato dell' Inter continuano ad essere rivolti verso casa Genoa . Se l'attaccante isla...

Sembra complicarsi ulteriormente per Inter , Juve ntus e Napoli la già tortuosa strada che porta dalle parti di Albert Gudmundsson . L`asso is...

Calciomercato Inter, interesse del Como per Radu - Calciomercato inter, interesse del Como per Radu - Visualizzazioni: 1 Calciomercato inter: il Como starebbe valutando concretamente la possibilità di rinforzare la porta, il nome in pole è quello di Ionut Radu. Il classe ’97 di proprietà dell’inter è ...

Inter, l'alternativa a Bento è in casa Genoa - inter, l'alternativa a Bento è in casa genoa - Albert Gudmundsson ma non solo. Gli occhi degli uomini mercato dell'inter continuano ad essere rivolti verso casa genoa. Se l'attaccante islandese è da tempo l'og.

Gudmundsson Milan: l’Inter punta su queste contropartite per battere la concorrenza. NOVITÀ - Gudmundsson Milan: l’inter punta su queste contropartite per battere la concorrenza. NOVITÀ - Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Gudmundsson. L’islandese piace anche all’inter che punta così a battere la concorrenza Gudmundsson, attaccante del genoa, è oggetto di desiderio di molt ...