(Di venerdì 17 maggio 2024)ladi Andreanella Camparini Gioielli cup, il torneo ITF in corso di svolgimento al Circolo Tennis Reggio Emilia. Il classe 1998, davanti al pubblico di casa, lotta per tre set con la testa di serie numero 3 del seeding, il coetaneo Giovanni Fonio, prima di arrendersi: "Guerro" parte meglio e si aggiudica il primo parziale col punteggio di 7-6, prima che il suo avversario cambi passo e rimonti grazie ad un duplice 6-2. A strappare gli applausi del pubblico accorso in via Victor Hugo nonostante il meteo incerto è Martin Klizan: l’esperto slovacco, in cerca di riscatto dopo due anni di inattività e dopo esser stato numero 24 del mondo, ha la meglio sul ravennate Federico Bondioli: quest’ultimo, dopo aver subito il break nel gioco iniziale, sembra destinato a fare da ...

La corsa di Guerrieri termina agli ottavi - La corsa di guerrieri termina agli ottavi - Andrea guerrieri esce agli ottavi nella Camparini Gioielli Cup al Circolo Tennis Reggio Emilia. Martin Klizan e Alexey Vatutin tra i migliori otto.

X-Warrior, una gara non solo per uomini: 250 donne attese a Molveno - X-Warrior, una gara non solo per uomini: 250 donne attese a Molveno - Correre, saltare, scalare e non solo. Ecco come 750 X-Warrior si preparano ad affrontare una delle competizioni più selettive e amate dalle donne ...

Giro d’Italia: a Livigno quattro giorni di festa per celebrare la 107ª edizione della corsa rosa - Giro d’Italia: a Livigno quattro giorni di festa per celebrare la 107ª edizione della corsa rosa - Una tre giorni che, dal punto di vista sportivo, potrebbe anche risultare decisiva per le sorti della corsa rosa e che Livigno ha scelto ... “Wonderful Losers”, dedicato ai gregari, i veri “guerrieri, ...