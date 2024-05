Azheimer, studio sul cervello fa luce sulle possibili cause della demenza: speranze per cura - azheimer, studio sul cervello fa luce sulle possibili cause della demenza: speranze per cura - Dall'analisi del cervello di persone decedute con Alzheimer i ricercatori hanno identificato la possibile causa scatenante della malattia, una scoperta ...

L’abuso di alcol aumenta il rischio di Alzheimer e Parkinson, i risultati di un nuovo studio - L’abuso di alcol aumenta il rischio di Alzheimer e Parkinson, i risultati di un nuovo studio - In conclusione, il collegamento tra l’abuso cronico di alcol e il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson e l’Alzheimer è evidente. L’assunzione eccessiva di alcol ...

A 80 anni con la memoria di un ventenne: gli indizi che segue la scienza - A 80 anni con la memoria di un ventenne: gli indizi che segue la scienza - Cosa rende davvero speciali i "super-anziani", quegli individui che da anziani hanno una memoria da ventenni La scienza non ha ancora trovato la ...