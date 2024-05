Enrico Ruggeri | Inter - è stato lo scudetto della FANTASIA Gli Oscar dell’anno vanno a TRE GIOCATORI nerazzurri

Enrico Ruggeri , uno dei nostri autori più popolari, sia per i suoi dischi sia per le canzoni ad altre voci: Mannoia, Bertè, Oxa, Morandi, Tozzi, Masini, esce a metà maggio con un libro, 40 vite – Senza fermarmi mai, che una via di mezzo tra una ...

E’ disponibile in libreria e nei principali store digitali “40 VITE (senza fermarmi mai)” (Collana le Polene, La nave di Teseo) l’autobiografia di Enrico Ruggeri in cui l’eclettico artista propone un racconto inedito della sua incredibile vita ...

Il cantante: "Alla squadra in questa stagione do un 10 meno. La partita più bella Direi il derby di ritorno nel quale abbiamo vinto lo scudetto"

Premio Gentleman FairPlay, da Lautaro a Marotta passando per Frattesi e Thuram. Tutti i premi dell'Inter - "Cala il sipario sulla XXIX edizione del Premio Gentleman FairPlay, che si è tenuto presso la Scuola Militare Teulié di Milano. Un premio ricco di valori e sorprese" si ...

Ruggeri: "Quest'anno nessun sogno di mercato. L'Inter può competere per la Champions" - ruggeri: "Quest'anno nessun sogno di mercato. L'Inter può competere per la Champions" - Presente al 'Premio Gentleman Fair Play', il noto tifoso interista enrico ruggeri è stato intercettato dai colleghi sul luogo. Di seguito le dichiarazioni ...