Rbr - fiducia in Dell’Agnello | Ce lo teniamo stretto

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sarà ancora Sandroil capo allenatore di Rbr per la stagione 2024-2025. Il timoniere dell’incredibile rimonta playoff è stato confermato ufficialmente ieri nel corso della conferenza stampa di fine stagione nella sede di Riviera Banca. Ad annunciarlo è stato Paolo Maggioli: "Confermiamo ufficialmente coach– spiega il presidente di Rbr –, è lui il primo tassello da cui ripartire. Si è guadagnato la conferma sul campo, col lavoro e coi risultati, e devo dire che mi fa piacere che si sia trovato bene a Rimini. È il primo segnale di un percorso che va avanti, per noi è un bel momento". Per, subentrato nel novembre 2023 a Mattia Ferrari, un contratto di due anni (2024-2025 e 2025-2026) e un lavoro che dunque ora può partire fin dalla preparazione estiva. "Ringrazio la società per la ...