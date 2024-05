Roma, 6 maggio 2024 – Scontro duro fra il sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai) e l’ azienda nel giorno di Sciopero proclamato dalla rappresentanza sindacale interna (non l’unica) della Radio televisione italiana. Non bastassero le ...

In politica, l’unità di misura del tempo segue altri parametri. Sono passati 14 anni dalle elezioni regionali nel Lazio del 2010, ma l’impressione è che si tratti di un’epoca fa. In quella tornata si sfidarono Renata Polverini , per il ...

Il sindacato magistrati ora sfiducia il suo presidente per far dispetto a Nordio - Il sindacato magistrati ora sfiducia il suo presidente per far dispetto a Nordio - Spunta un significativo retroscena a margine dell'ostilità della magistratura contro il Governo e contro le Camere penali (gli avvocati) e persino contro l'urgenza di intervenire nelle carceri, ...

Il ricordo della Flai Cgil 44 anni dopo la morte delle operaie agricole cegliesi - Il ricordo della Flai Cgil 44 anni dopo la morte delle operaie agricole cegliesi - Domenica 19 maggio alle 9, al cimitero di Ceglie Messapica, saranno ricordate le vittime del caporalato Lucia Altavilla, Pompea Argentiero e Donata Lombardi ...

Banca Mediolanum, cosa cambia dopo la richiesta dell’avvocato UE di annullare la sentenza su Berlusconi - Banca Mediolanum, cosa cambia dopo la richiesta dell’avvocato UE di annullare la sentenza su Berlusconi - L'avvocato generale dell'Unione Europea ha chiesto di annullare la sentenza ai danni di Fininvest e relativa a Banca Mediolanum.