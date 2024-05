Striscione contro theo Dumfries e club patteggiano 4mila euro

(Di venerdì 17 maggio 2024) LoraffiguranteHernandez tenuto al guinzaglio, riprendendo la copertina di un celebre videogioco, costerà a Denzeluna multa dacomminata dalla Procura Federale. La stessa sanzione verrà pagata dall’Inter per violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva riguardante lealtà, correttezza e probità. È l’effetto del patteggiamento richieste e ottenuto dal giocatore dopo l’indagine scaturita dal comportamento tenuto durante la parata per festeggiare il ventesimo scudetto dell’Inter. L’olandese aveva ricevuto e alzato al cielo lo, tra gli olé dei tifosi presenti nelle vicinanze del pullman, per poi scusarsi il giorno successivo attraverso la propria pagina Instagram. "Durante la parata ho alzato uno...

