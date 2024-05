(Di venerdì 17 maggio 2024) Via agliche vedrà nella B maschile e in B1 femminile protagoniste tre ‘nostre’ squadre. Nel maschile in campo domani. I dorici, reduci nell’ultima giornata dal turno di riposo, ma che erano già sicuri del primo posto con due giornate di anticipo, cercheranno di confermare quanto di buono fatto durante tutta la stagione regolare dovearrivate ben 22 vittorie su 24 partite. La The Begindebutterà domani a Tuscania (ore 18) contro la Maury’s Comcavi Tus mentre una settimana dopo se la vedrà in casa contro la Kerakoll Sassuolo (al PalaBrasili di Collemarino, ore 17:30). L’altra sfida vedrà scendere in campo sempre nel girone D Sassuolo contro Tuscania mercoledì 22 maggio. Impegno casalingo invece per i ragazzi osimani de La Nef Resalmone ...

Partiranno quest’oggi i PlayofF di SERIE B, con il turno preliminare in programma tra stasera e Domani . Alle 20.30 in campo il Palermo contro la Sampdoria. Domani alla stessa ora il confronto tra Catanzaro e Brescia . Sia i siciliani che i calabresi ...

Foscarini: "Le U23 possono ribaltare il risultato, occhio alla Carrarese" - Foscarini: "Le U23 possono ribaltare il risultato, occhio alla Carrarese" - Il tecnico Claudio Foscarini ha parlato degli spareggi promozione ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Questa pausa è davvero molto lunga. Può essere vantaggioso se si ...

Spareggi promozione al via. Ancona e Osimo ci sono - spareggi promozione al via. Ancona e Osimo ci sono - I ragazzi di coach Della Lunga debuttano domani in casa del Tuscania. Giocano la prima in casa i "senzatesta" che se la vedranno con Modena.

Legnano: ripescaggio in serie D IMPOSSIBILE! Ecco le motivazioni…. - Legnano: ripescaggio in serie D IMPOSSIBILE! Ecco le motivazioni…. - LEGNANO - Nuove regole in serie D ed il Legnano, che nel caso di un ripianamento dei debiti potrebbe sperare in un ripescaggio, sarà impossibilitato ...