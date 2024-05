Chiesti un anno e dieci mesi per Galli | Fu il regista della Concorsopoli milanese

Formulate le richieste di condanna per alcuni degli imputati arrestati a giugno scorso nel corso di un blitz contro il clan Ferrara-Cacciapuoti di Villaricca . I pm Maria Sepe e Simona Rossi hanno concluso le loro arringhe nel corso del processo ...

Non solo il Barcellona, anche il Nottingham Forest contro le decisioni del Var. Il club vorrebbe entrare il possesso dell’audio Var della partita contro l’Everton, terminata 2-0 per i calciatori in maglia blu. Il Nottingham Forest ritiene di essere ...