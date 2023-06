Sicurezza sul lavoro | i dieci impieghi più pericolosi

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Investire nella diffusione della cultura dellaè un dovere perché, oltre a ridurre i rischi, apporta un miglioramento tangibile al benessere psicofisico dei lavoratori”, spiega l’HSE advisor e coach Tommaso Barone Il grave problema degli incidenti sulnon conosce confini. In Italia il 2023 è iniziato nel modo peggiore possibile con addirittura 264 persone che hanno perso la vita nei primi quattro mesi dell’anno secondo i più recenti dati INAIL. Si devono poi aggiungere più di 86.000 casi di infortuni non mortali. Una tendenza che, però, è globale ed è altrettanto allarmante anche oltreoceano. Negli Stati Uniti, infatti, i numeri sono in aumento, 5.190 incidenti mortali nel 2021 con una crescita dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Resta alto anche il numero di infortuni non letali che si assesta a 2,6 milioni, un leggero calo ...