Maledetti bermuda Piacciono a tutti - ma come si portano?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 aprile 2024) Per alcuni restano un mistero –quella zona dell’Oceano Atlantico settentrionale, dove sovente spariscono navi e aeroplani. Ma per le più fashion di noi sono piuttosto l’ultima tendenza di ritorno della Primavera-Estate 2024. Ida donna classici, contraddistinti dalla lunghezza al ginocchio e dal taglio rigoroso, sono ancora sulla cresta dell’onda. Passione: cinque look per abbinarli con eleganza X ...