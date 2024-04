(Di lunedì 29 aprile 2024) Il presidente cinese Xitorna in Europa dopo anni di assenza dovuti alla pandemia di coronavirus e nel suo tour farà tappa in. La visita a Parigi è prevista per il 6 e 7e, come prevedibile, ha allaindella quale il capo dello Stato cinese discuterà con il presidente Emmanuel Macron. “Questa visita si svolge in occasione del 60esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e fa seguito alla visita del presidente a Pechino e Guangzhou nell’aprile 2023?, ha dichiarato l’Eliseo in un comunicato stampa. Si tratta dell’inizio del primo tour europeo del Presidente cinese dopo la pandemia di Covid-19. Seguiranno poi, fino al 10, le visite di ...

