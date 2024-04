Chi sono gli Ex-otago - il gruppo sul palco del Primo Maggio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tra gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo di Roma per il Concerto delsvettano anche gli Ex-musicale indie pop che da più di 20 anni accompagna gli amanti del genere con la loro musica. Scopriamo qualcosa di più sul. Chigli Ex-Gli Ex-una band indie pop nata a Genova nel 2002. Inizialmente, i componenti delerano tre: Maurizio Carucci, Alberto Argentesi e Simone Bertuccini. Nati comeinteressato alla musica pop acustica, pubblicando ilalbum, The Chestnuts Time, per un’etichetta indipendente di Roma. Nel 2004 il trio diventa un quartetto grazie all’entrata di Simone Fallani, batterista con cui il ...

Sampdoria, ieri due ospiti speciali al Ferraris – FOTO - Sampdoria, ieri ci sono stati due ospiti speciali per la gara contro il Como presso lo stadio Luigi Ferraris La Sampdoria è reduce da un pareggio per 1-1 nella gara contro la temibile squadra allenata ...

Continua a leggere>>

SOCIAL – Sampdoria-Como, Ex Otago “dimezzati” allo stadio. Il motivo - Sampdoria-Como, Ex Otago "dimezzati" allo stadio: Olmo Martellacci e Simone Bertuccini sono i due sampdoriani del gruppo Gli Ex Otago allo stadio per sostene ...

Continua a leggere>>

ex-otago, il nuovo album “Auguri” e il singolo “Soli” con i Coma_Cose: l’intervista a Summer Camp - I membri della band genovese sono ospiti nella puntata del 12 aprile di Summer Camp, sempre pronti a scherzare, a raccontare la loro città a condividere la gioia del lancio del nuovo lavoro e del ...

Continua a leggere>>