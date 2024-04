Sinner-Paolini - suggestione olimpica per il doppio misto di tennis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) E se alle Olimpiadi i due miglioriti italiani del momento facessero coppia nel? Unaper il mondo della racchetta lanciata da uno dei possibili protagonisti: Jasmineha acceso la curiosità tendendo la mano a Jannikper un tandem inedito in vista dei Giochi di Parigi 2024. Da Madrid alla Francia, la ventottenne di Castelnuovo Garfagnana ha aperto alla possibilità di giocare ilin coppia con il numero uno italiano del ranking Atp per un dream team senza dubbio affascinante ma per ora fermo ad un'ipotesi che nemmeno laha confermato ufficialmente. "A me piacerebbe, è ovvio - ha raccontato ha margine del successo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid sulla ...