Chi è la compagna di Franco Di Mare e lo scandalo del tradimento | Ho conosciuto Giulia Berdini 5 anni dopo la separazione

(Di lunedì 29 aprile 2024)Berdini è la giovane fidanzata diDi, giornalista e dirigente Rai. Classe 1991, è la responsabile dei servizi di ristorazione della sede della Rai a Saxa Rubra, proprio vicino agli studi di Unomattina, programma condotto per diverso tempo da Di. Il primo incontro con il noto giornalista sarebbe avvenuto proprio sul luogo di lavoro e in seguito sarebbe nato l’amore. Fisico da modella e star di Instagram,Berdini ha studiato marketing alberghiero, in seguito ha iniziato una carriera come manager nel settore della ristorazione. Con la sua dolcezza,è riuscita a conquistare il cuore diDi, nonostante i 36di differenza che li dividono. La love story è iniziata...

Ermal Meta, il nuovo album e la dolce dedica per la figlia Fortuna - 'Buona fortuna' esce il maggio: 12 fotografie musicali per fissare i ricordi. 'Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, po ...

Continua a leggere>>

Ermal Meta: “Se è una femmina si chiamerà Fortuna” - A giugno Ermal Meta diventerà per la prima volta padre. Lui e la sua compagna sono riusciti a mantenere il segreto sino ad ora (“Anche per la nostra privacy abbiamo deciso di andare a vivere in un pae ...

Continua a leggere>>

Come finisce Viola come il mare 2 stagione, riassunto spoiler prima parte: chi è il padre di Viola Vitale - Come finisce Viola come il mare 2 stagione: chi è il padre di Viola Vitale Viola come il mare 2 riassunto prima parte, spoiler prime 3 puntate ...

Continua a leggere>>