Ginnastica artistica - le pagelle dell’Italia agli Europei | Abbadini riscrive la stori - Moschettieri magici temerari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’Italia si è distinta2024 dimaschile, andati in scena alla Fiera di Rimini dal 24 al 28 aprile. La nostra Nazionale ha conquistato la meda di bronzo nella gara a squadre, confermandosi sul podio continentale per la terza edizione consecutiva in quella che è la gara che premia la caratura ginnica di un intero Paese. Yuminsi è messo al collo il bronzo nell’all-around, purtroppo non sono arrivati allori nelle finali di specialità. Di seguito ledegli azzurri seniores, rimandiamo l’approfondimento sugli juniores ad altri articoli.ITALIAMASCHILE YUMIN: 9. Scrive un’autentica pagina di ...